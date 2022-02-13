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В Казани в субботу произошло более 160 ДТП

08:44, 13.02.2022
В Казани в субботу произошло более 160 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в субботу произошло 164 ДТП, в двух столкновениях автомобилей пострадали люди, сообщает ГИБДД города.

Четырех водителей задержали в пьяном состоянии, столько же не имели водительских прав. В отдел полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани за пятницу, 11 февраля, произошло 263 ДТП, два из них с пострадавшими. Трех водителей задержали в пьяном состоянии, у еще двух не было прав управления автомобилем.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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