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Происшествия

В Казани в пятницу произошло более 200 ДТП

08:10, 12.02.2022
В Казани в пятницу произошло более 200 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за пятницу, 11 февраля, произошло 263 ДТП, два из них с пострадавшими, сообщает ГИБДД города.

Трех водителей задержали в пьяном состоянии, у еще двух не было прав управления автомобилем. Еще трех граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Вчера под Казанью недалеко от поселка Озерный на трассе М-7 произошло ДТП. В результате происшествия фура развернулась поперек дороги, из-за чего перекрылось движение. Из-за перегородившей дорогу фуры образовались сильные заторы.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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