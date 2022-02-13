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В Татарстане спасли семейную пару, провалившуюся под лед на мотобуксировщике

07:53, 13.02.2022
В Татарстане спасли семейную пару, провалившуюся под лед на мотобуксировщике
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане спасли супругов, которые провалились под лед на мотобуксировщике на Каме возле села Первомайка Тукаевского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение поступило в экстренные службы 12 февраля в 19.40. Спасатели прибыли на помощь и применили судно на воздушной подушке «Хивус-6». В медицинской помощи мужчина 1974 года рождения и женщина 1978 года рождения не нуждалась.

В МЧС напомнили, что в связи с потеплением на льду водоемов проступает вода, покрытая толстым слоем снега, под которым могут скрываться промоины. При переходе по льду водоема следует пользоваться проложенными тропами.

Фото: МЧС по РТ

В декабре в Татарстане сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, вышедших на тонкий лед, несмотря на запрет. Рядом с поселком Камское Устье мужчины находились в 250—300 м от берега и не могли добраться до него. Один из них попробовал перебраться через полынью, но провалился в воду.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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