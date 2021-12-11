В Татарстане спасли трех рыбаков, вышедших на тонкий лед

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане сотрудники МЧС спасли трех рыбаков, которые вышли на тонкий лед, несмотря на запрет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Днем спасатели получили сообщение, что рядом с поселком Камское Устье трое рыбаков не могут добраться по льду до берега, находясь в 250—300 м от него. Вокруг оказались промоины и полыньи, идти они испугались. Один из мужчин попробовал перебраться через полынью, однако не мог перепрыгнуть и провалился в воду. Его спасли двое других.

На место выехали спасатели, сотрудники полиции, административной комиссии муниципалитета и медики скорой помощи. Мужчин эвакуировали с тонкого льда и доставили на место временного спасательного поста на рыболовной базе «Камские Просторы» в пгт Камское Устье.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На мужчин составили протокол об административном правонарушении ст. 3.10 КоАП РТ о запрете выхода на лед толщиной менее 7 см. Штраф составляет от 1500 до 2000 рублей.

В МЧС призывают рыбаков соблюдать правила безопасности и не выходить на тонкий лед.

Ольга Шагиева