12 февраля отмечают праздник сотрудники подразделений ЛРР Управления Росгвардии по РТ

Фото: Максим Платонов

12 февраля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники подразделений государственного контроля и Центра лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Управления Росгвардии по РТ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники ЛРР выполняют задачи по контролю за исполнением законодательства в сфере оборота оружия частными лицами и организациями с особыми уставными задачами, деятельностью частной детективной и охранной деятельности. На территории республики находятся семь подразделений ЛРР, где организовано 50 офисов приема граждан. Специалисты контролируют больше 44,5 тысяч граждан, имеющих около 75 тысяч единиц огнестрельного оружия. Также под их контролем находятся 462 частные охранные организации.

Праздник начали отмечать в 1969 году. Именно тогда 12 февраля приказом МВД СССР в Управлении административной службы милиции создали четвертый отдел, на который возложили функции по осуществлению разрешительной работы.

Фото: 16.rosguard.gov.ru

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Эту дату отпраздновали в 2021 году и в Татарстане. В честь нее 63 новых внедорожника были отправлены в города и районы республики для участковых, сотрудников Госавтоинспекции и патрульно-постовых служб.





Дарья Акимова