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В Татарстане поздравили полицейских с профессиональным праздником — видео

21:45, 10.11.2021
В Татарстане поздравили полицейских с профессиональным праздником — видео
Фото: Максим Платонов

Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Эту дату отпраздновали и в Татарстане. Так, 63 новых внедорожника отправятся в города и районы республики. Новой техникой обзавелись участковые, сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Поздравил работников с профессиональным праздником президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, транспорт повысит боеготовность, оперативность и облегчит труд полицейских.

Кроме того, сегодня наградили отличившихся полицейских. Отмечается, что в последние годы татарстанские полицейские раскрыли ряд резонансных преступлений, проводятся успешные операции по борьбе с коррупцией, обеспечена безопасность крупных международных мероприятий.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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