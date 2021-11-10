В Татарстане поздравили полицейских с профессиональным праздником — видео

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Эту дату отпраздновали и в Татарстане. Так, 63 новых внедорожника отправятся в города и районы республики. Новой техникой обзавелись участковые, сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Поздравил работников с профессиональным праздником президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, транспорт повысит боеготовность, оперативность и облегчит труд полицейских.

Кроме того, сегодня наградили отличившихся полицейских. Отмечается, что в последние годы татарстанские полицейские раскрыли ряд резонансных преступлений, проводятся успешные операции по борьбе с коррупцией, обеспечена безопасность крупных международных мероприятий.

Диана Жиленкова