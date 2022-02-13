В Казани у молодого человека изъяли 56 свертков с наркотиками

В Казани полиция при патрулировании Ново-Савиновского района 5 февраля задержала 22-летнего гражданина Узбекистана. У него изъяли 56 свертков с неизвестным веществом, сообщили в МВД по Казани.



Свертки были обмотаны изолентой. Задержанный признался, что успел оборудовать тайники с еще 13 свертками и указал их адреса. Экспертиза показала, что вещество в свертках — синтетический наркотик PVP общим весом 64,3 грамма.

Молодой человек вину признал, в содеянном раскаялся. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: realnoevremya.ru

МВД по РТ обнаружило лабораторию по производству мефедрона в деревне Новый Кырлай Арского района. Еще ряд подпольных производств были прикрыты в гаражах Нижнекамска и Казани. Всего за год полицейские республики ликвидировали семь нарколабораторий в Татарстане и за его пределами.

Маргарита Головатенко