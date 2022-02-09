7 подпольных нарколабораторий ликвидировала полиция Татарстана

Лабораторию по производству мефедрона в деревне Новый Кырлай Арского района обнаружили сотрудники МВД Татарстана, еще ряд подпольных производств были прикрыты в гаражах Нижнекамска и Казани. Всего за год полицейские республики ликвидировали 7 нарколабораторий в Татарстане и за его пределами.



В суды направлены три уголовных дела в отношении участников ОПС в сфере организации бесконтактного сбыта синтетических наркотиков в регионах страны. В рамках их расследования изъята почти тонна наркотических веществ. К уголовной ответственности привлекается 49 человек.

Также по трем уголовным делам фигурантам предъявляют обвинения в легализации наркодоходов на сумму более 37 млн рублей.

Совместно с ФСБ перекрыто 49 каналов поставки наркотиков, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ.