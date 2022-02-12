В Казани и Челнах дооснастят посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на 13 млн рублей

Минэкологии Татарстана заказало дооснащение передвижных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. На эти цели из бюджета республики выделят 13,1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчик должен приобрести эколого-аналитическое оборудование для передвижных экологических лабораторий (ПЭЛ) Минэкологии РТ в Казани и Набережных Челнах:

ПЭП-1-1М — г. Казань, ул. Космонавтов, д.59;

ПЭЛ-2 — г. Казань, ул. Космонавтов, д.59;

ПЭЛ-3 — г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 64.

Сроки поставки оборудования: не позднее 100 дней с даты заключения Государственного контракта. Подать заявку можно до 21 февраля.



Маргарита Головатенко