«Северное ПКБ» потребовало банкротства Зеленодольского судозавода за долг в 1 млрд рублей

АО «Северное проектно-конструкторское бюро» из Санкт-Петербурга (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) подало заявление о банкротстве АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», материалы есть в картотеке Арбитражного суда.



Заявленные исковые требования — 959,2 млн рублей, оно поступило в Арбитражный суд 10 февраля, но пока не принято к рассмотрению.

В январе этого года «Северное ПКБ» объявило о намерении потребовать банкротства Зеленодольского завода в связи с задолженностью в 276,7 млн рублей, возникшей при создании патрульных кораблей с ракетным вооружением.

В марте 2021 года Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с зеленодольского завода в пользу «Северного ПКБ» 276,7 млн рублей, 253,4 млн из которых — основной долг. Решение АС РТ подтвердила апелляционная инстанция.



Фото: realnoevremya.ru

В мае 2014 года «Северное ПКБ» заключило с Зеленодольским заводом им. Горького договор на доработку проектно-конструкторской документации для строительства шести патрульных кораблей, а в ноябре 2015 года — договор на выполнение работ по техническому сопровождению постройки головного корабля. Оба соглашения связаны с проектом 22160, следует из материалов дела.

«Северное ПКБ» заявило, что выполнило работы в полном объеме, а Зеленодольский завод выплатил лишь половину необходимой суммы. В мае 2020 года стороны договорились о реструктуризации долга в 261,2 миллиона рублей, предусмотрев рассрочку на полгода — с июня по декабрь 2020-го. Однако предприятие не выполнило соглашение.

В декабре прошлого года о планах обанкротить Зеленодольский завод им. Горького сообщило петербургское ООО «Феррумленд», занимающееся производством металлических конструкций и выступающее кредитором предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко