«Северное ПКБ» планирует обанкротить Зеленодольский завод имени Горького

АО «Северное проектно-конструкторское бюро» из Санкт-Петербурга (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Причина — задолженность, подтвержденная Арбитражным судом Татарстана.

В мае 2014 года «Северное ПКБ» заключило с Зеленодольским заводом им. Горького договор на доработку проектно-конструкторской документации для строительства шести патрульных кораблей, а в ноябре 2015 года — договор на выполнение работ по техническому сопровождению постройки головного корабля. Оба соглашения связаны с проектом 22160, следует из материалов дела.

«Северное ПКБ» заявило, что выполнило работы в полном объеме, а Зеленодольский завод выплатил лишь половину необходимой суммы. В мае 2020 года стороны договорились о реструктуризации долга в 261,2 миллиона рублей, предусмотрев рассрочку на полгода — с июня по декабрь 2020-го. Однако предприятие не выполнило соглашение.

В марте 2021 года Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с зеленодольского завода в пользу «Северного ПКБ» 276,7 миллиона рублей, 253,4 миллиона из которых — основной долг. Решение АС РТ подтвердила апелляционная инстанция.



Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре прошлого года о планах обанкротить Зеленодольский завод им. Горького сообщило петербургское ООО «Феррумленд», занимающееся производством металлических конструкций и выступающее кредитором предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина