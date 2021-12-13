Зеленодольский завод им. Горького хотят обанкротить

Перешли к банкротству после взыскания 39 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», Зеленодольский завод им. Горького намерены обанкротить. Петербургское ООО «Феррумленд», занимающееся производством металлических конструкций и выступающее кредитором предприятия, просит включить уведомление о соответствующих планах в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.



Арбитражный суд Татарстана уже рассматривал исковое заявление «Феррумленда» к Зеленодольском заводу им. Горького. Причиной послужило неисполнение последним обязательств по договору от 2015 года на выполнение работ для нужд Министерства обороны РФ в рамках госконтракта по строительству серии патрульных кораблей проекта 22130 для ВМФ.

Компания требовала взыскать с предприятия авансовый платеж по договору и неустойку. Арбитражный суд Татарстана исковые требования «Феррумленда» принял, но удовлетворил их частично: авансовый платеж в 34 миллиона рублей взыскали в полном объеме, а размер неустойки существенно урезали. Первоначально компания указала ее в размере 33,7 миллионов, затем уточнила требование — 13,5 миллионов. В итоге же Арбитражный суд РТ обязал завод им. Горького выплатить лишь 5 миллионов неустойки.

Кроме того, первоначального «Феррумленд» требовал взыскать с ответчика 14,75 миллионов третьего платежа по четвертому этапу. Однако это требование Арбитражный суд Татарстана удовлетворять не стал. В итоге, по всей видимости, «Феррумленд» решил получить требуемые деньги иным способом — путем признания своего должника банкротом.

«Реальное время» направило запросы ООО «Феррумленд» и Зеленодольскому заводу им. Горького. На момент публикации материала ответов не поступило. При получении комментариев интернет-газета готова их опубликовать.

Договор стоимостью 395 миллионов

В ноябре 2015 года «Феррумленд» и Зеленодольский завод им. Горького заключили договор подряда, предусматривающий авансирование работ. Ответчик, однако, плату не внес. Требование компании о предоставлении денег завод добровольно не выполнил, что и вынудило ее обратиться в Арбитражный суд Татарстана.

По договору «Феррумленд» обязывался изготовить и поставить «изделия» для установки

на корабли проекта 22160 на основании тактико-технических требований и технического проекта. Завод им. Горького в свою очередь должен был принять и оплатить выполненные

работы. Стоимость договора превышала 395 миллионов рублей.

Иск рассматривался судом в июне. Истец на заседание не явился, а Зеленодольский завод, к слову, исковые требования не признал и заявил в суде о намерении урегулировать спор мирно.

Следующее заседание проходило уже в июле. Истец тогда свои требования уточнил, поддержал и попросил удовлетворить иск. Ответчик, в свою очередь, не оспаривая наличие задолженности, попросил суд снизить размер неустойки «в связи с чрезмерностью».



— С учетом изложенного, принимая во внимание, что выполнение обязательств истцом подтверждается материалами дела и ответчиком доказательств оплаты задолженности не представлено, требование истца о взыскании суммы в размере 34 000 000 руб. правомерно и подлежит удовлетворению, — говорится в решении Арбитражного суда РТ.

С указанным «Феррумлендом» размером неустойки ответчик не согласился и заявил «о несоразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушенного обязательства». Суд, который по закону имеет право самостоятельно определить степень несоразмерности, согласился с ответчиком.

— Арбитражный суд пришел к выводу, что заявленный истцом [«Феррумлендом»] размер неустойки является чрезмерно высоким, несоразмерным последствиям нарушения обязательства. Доказательства возникновения у истца реальных убытков в связи нарушением

ответчиком сроков оплаты аванса арбитражному суду не представлен, — указал АС РТ.

Суд указал, что «гражданско-правовая ответственность должна компенсировать потери

кредитора, а не служить его обогащению». В связи с этим Арбитражный суд обязал выплатить завод им. Горького неустойку в размере 5 миллионов рублей.

— Арбитражный суд считает, что данная сумма является справедливой, достаточной для компенсации потерь в связи с нарушением срока выполнения работ ответчиком и соразмерными последствиям нарушения ответчиком обязательств по договору, — говорится в документе.

Татьяна Демина