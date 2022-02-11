В Татарстане на М-7 произошло ДТП с фурой

Фото: скриншот видео

Под Казанью недалеко от поселка Озерный на трассе М-7 произошло ДТП. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в результате происшествия фура развернулась поперек дороги, из-за чего перекрылось движение.

Как сообщают пользователи социальных сетей, ДТП произошло по направлению в сторону Москвы. На месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за перегородившей дорогу фуры образовались сильные заторы.

Несколько дней назад в Пестречинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. В результате столкновения ВАЗ-2114 с грузовиком Mercedes погибли 43-летний водитель и 37-летний пассажир отечественного авто. Оба погибших из Набережных Челнов.



Диана Жиленкова