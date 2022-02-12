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В Татарстане проведут ремонт автодороги Актаныш-Муслюмово-совхоз им.Кирова за 37,2 млн рублей

02:31, 12.02.2022
В Татарстане проведут ремонт автодороги Актаныш-Муслюмово-совхоз им.Кирова за 37,2 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

В Актанышском районе Татарстана проведут ремонт автомобильной дороги Актаныш — Муслюмово-совхоз им.Кирова на участке км 2+500 — км 4+580 за 37,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Согласно техзаданию, подрядчику потребуется отремонтировать 2,080 км автодороги. работы должны быть произведены в полном соответствии с проектом, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

Заявки можно подавать до 28 февраля 2022 года. Срок окончания выполнения работ установлен 23 августа 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 3,2 км дорог за 478 млн рублей. О том, какие это будут дороги — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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