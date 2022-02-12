В Татарстане проведут ремонт автодороги Актаныш-Муслюмово-совхоз им.Кирова за 37,2 млн рублей
В Актанышском районе Татарстана проведут ремонт автомобильной дороги Актаныш — Муслюмово-совхоз им.Кирова на участке км 2+500 — км 4+580 за 37,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Согласно техзаданию, подрядчику потребуется отремонтировать 2,080 км автодороги. работы должны быть произведены в полном соответствии с проектом, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
Заявки можно подавать до 28 февраля 2022 года. Срок окончания выполнения работ установлен 23 августа 2022 года.
В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 3,2 км дорог за 478 млн рублей. О том, какие это будут дороги — в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым