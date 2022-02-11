В Пестречинском районе Татарстана 17 февраля откроются два новых детских сада

17 февраля в Пестречинском районе Татарстана откроются два новых детских сада. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте района.

Один из них под названием «Золотой ключик» расположен в селе Богородское и рассчитан на 120 детей, второй — в деревне Куюки и называется «Сказка» и может принять 220 ребят. Оба дошкольных учреждения были построены по национальному проекту «Демография». Накануне их посетил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов и оценил их готовность к открытию. В настоящее время завершаются работы по оформлению и получению всех документов на открытие.

Оба здания имеют по два этажа. Каждое оснащено современным пищеблоком, музыкальным и спортивным залами. На территории находятся игровые площадки для прогулок детей.

В Ново-Савиновском районе Казани сегодня открылся детский сад №150. Он стал первым в городе дошкольным учреждением, где есть группа для слабослышащих детей. Ее будут посещать восемь-девять детей.



Дарья Акимова