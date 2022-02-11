УНИКС уступил команде «Црвена Звезда» в домашнем матче Евролиги

Казанский УНИКС уступил белградской «Црвена Звезда» в 26-м тур Евролиги 77: 84 (11:22, 32:21, 22:20, 12:21).

Команда Велимира Перасовича проиграла первую четверть с двукратным разрывом в счете (11:22), однако во второй десятиминутке сумела сравнять счет (49:49). За минуту до конца третьей четверти казанцы имели девятиочковое преимущество, которое растеряли еще до перерыва. Последнюю четверть команда Перасовича вновь уступила с большим разрывом (12:21).

Лучшими в составе УНИКСа стал итальянский разыгрывающий Марко Списсу (17+6 передач) и хорватский атакующий защитник Хезонья (18+9 подборов). После 24 игр казанцы по-прежнему занимают седьмую строчу в таблице Евролиги (первый тур пропущен из-за эпидемии в команде).

Следующий поединок УНИКС проведет 13 февраля с «Енисеем» на своем паркете. В рамках Евролиги команда Велимира Перасовича сыграет с «Монако» 22 февраля в Монте-Карло.