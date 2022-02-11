Цена нефти марки Brent превысила $94 впервые с октября 2014 года

Цена нефти марки Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

По данным на 21:42 мск, цена фьючерсов Brent с поставкой в апреле поднялась на 4,1% и составила до $95,16 за баррель.

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3 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в апреле 2022 года возросла на 1,8% и составила $91,08 за баррель. Это также произошло впервые с октября 2014 года.

Дарья Акимова