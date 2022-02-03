Цена нефти марки Brent превысила $91 впервые с октября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в апреле 2022 года возросла на 1,8% и составила $91,08 за баррель. Это случилось впервые с октября 2014 года.

Согласно данным торговой площадки, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднялась на 2,03% и составила $90,05 за баррель, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В январе цена Brent достигла $88 за баррель на лондонской бирже ICE. Стоимость поднялась на 1,76%. Мировые цены на нефть стали расти 10 января на фоне беспорядков в Казахстане.

Вчера вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти может восстанавливаться, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, вызванную в том числе штаммом COVID-19 «омикрон». Так, власти не принимают жестких мер и это позитивно сказывается на восстановлении рынка и спроса.



Диана Жиленкова