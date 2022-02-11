В России за год на 60% выросла средняя цена автомобилей с пробегом

В России за год на 60% выросла средняя цена на автомобили с пробегом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования экспертов «Авито Авто».

В январе 2022 года стоимость такого авто составила 639,8 тысяч рублей. При этом в сравнении с декабрем 2021 года она увеличилась на 6,6%. По словам управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, многие автопроизводители продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Из-за этого растут цены на новые машины и те, что с пробегом.

Вотяков считает, что выгоднее всего сейчас продавать популярные модели автомобилей с пробегом, поэтому их владельцы находятся в наиболее выигрышном положении.

Фото: Максим Платонов

В январе средняя цена на подержанные автомобили в России впервые превысила 1 млн рублей. Цены на них увеличиваются в стране уже с сентября 2020 года.



Дарья Акимова