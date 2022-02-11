Матвиенко заявила, что с историей с допинг-пробами Валиевой связаны западные спецслужбы
Спикер Федерального собрания Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой. По ее мнению, обвинения в адрес спортсменки абсурдны.
— За историей с допинг-пробами Валиевой угадываются манипуляции спецслужб, понятно каких, — передает «РИА Новости» слова спикера Совфеда.
Матвиенко заметила, что казанская фигуристка неоднократно сдавала допинг-пробы, которые всегда показывали отрицательный результат. Сомнений в чистоте анализов Камилы нет.
Ситуацию с российской фигуристкой прокомментировали сегодня и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по всей видимости, произошло какое-то недоразумение. В Кремле фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников в связи с ситуацией. Сегодня же глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт пригрозил привлечением к ответственности лиц, причастных к делу о допинге Камилы Валиевой.
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