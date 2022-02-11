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В Казани впервые за неделю не выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе

15:59, 11.02.2022
В Казани впервые за неделю не выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани впервые за неделю не выявили превышение загрязняющих веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

В понедельник две станции в столице Татарстана зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака и диоксида азота. Во вторник на трех станциях зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе.

Фото: скриншот

В среду станции показали превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. А вчера в Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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