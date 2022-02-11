Садреев занял пятое место в квалификации в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде

Татарстанец Данил Садреев стал пятым в квалификации в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде в Пекине. Он набрал 127,3 балла.

Первое место занял норвежец Мариус Линдвик (136,4 балла), второе — норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (131,6 балла), третье — словенец Петер Превц (128,3), передает «РИА Новости».

Фото: Олимпийский комитет России

Россиянин Евгений Климов занял 13-ю строчку с результатом в 119,5 балла. Также российский спортсмен Роман Трофимов оказался на 16-м месте (116), а Михаил Назаров — на 21-м (112,6).

В квалификации приняли участие 56 человек, в основных соревнованиях выступят 50 лучших спортсменов. Первый раунд и финал прыжков с большого трамплина состоятся завтра, начало в 14.00 (мск).

Недавно в Пекине прошла торжественная церемония награждения призеров в прыжках на лыжах с трамплина. В их числе оказался и Садреев, который принес России серебряную медаль.

Диана Жиленкова