Исследование: сколько казанцы потратят на свидания в День всех влюбленных

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанцы в этом году потратят на свидание в День всех влюбленных в среднем 5 976 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff Data (есть в распоряжении «Реального времени»).

В прошлом году средние траты на свидание составили 5 051 рубль, в 2020 году ― 4 200 рублей, а в 2019 году ― 4 315 рублей. Средняя стоимость свидания 14 февраля в 2021 году, по сравнению с 2019 годом, выросла почти на треть.

Дороже всего свидание обойдется москвичам ― 9 332 рубля. Также в топ-5 городов по стоимости празднования 14 февраля вошли: Санкт-Петербург (7 054 рубля), Ростов-на-Дону (7 029 рублей), Уфа (6 899 рублей) и Красноярск (6 757 рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самый низкий индекс среди городов-миллионников — у Перми. Здесь романтический вечер обойдется в среднем в 5 282 рубля.

В 2021 году в День всех влюбленных в среднем по стране свидание обошлось в 5 699 рублей. С 2019 года средняя стоимость свидания выросла на 33%, а по сравнению с 2020 годом — на 23%.

Ранее исследование сервиса «Авито.Услуги» показало, что 82% жителей Казани хотят отметить День всех влюбленных. 38% опрошенных горожан хотят отпраздновать этот день дома, 32% — пойти в ресторан, 18% хотят устроить необычное свидание. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, казанцы тратятся на подарки меньше, чем жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.



Татьяна Леухина