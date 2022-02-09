Исследование: 82% казанцев хотят отметить День святого Валентина

Фото: Максим Платонов

82% жителей Казани любят День святого Валентина, празднуемый 14 февраля, и хотят его отметить. Таковы данные исследования, проведенного экспертами «Авито».

Из них 38% хотят отпраздновать этот день дома, 32% — пойти в ресторан, 18% хотят устроить необычное свидание. 3% проведут его в онлайн-формате. 34% казанцев в честь праздника проведут романтические выходные за городом, 29% планируют пойти в кино.

Кроме того, 32% жителей Казани предпочитают дарить в этот день предметы для хобби и отдыха, 24% — одежду, обувь и аксессуары, 22% — подарочные сертификаты, 15% — гаджеты, 12% — ювелирные украшения, 10% — цветы. 5% и 4% соответственно подарят любимым сладости и алкоголь, а 1% преподнесет поездку за город.

Кроме того, 76% жителей Набережных Челнов будут отмечать этот праздник, находясь дома.

Фото: pixabay.com

В прошлом году Казань также была в лидерах среди крупных городов России по количеству желающих отметить День святого Валентина. Тогда 92% жителей решили его отпраздновать.

Дарья Акимова