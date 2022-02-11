Евросоюз: вопрос о вхождении Украины в ЕС не входит в повестку дня

Евросоюз (ЕС) признает стремление Украины стать членом объединения. Данная инициатива является суверенным правом страны, однако этот вопрос еще не входит в повестку дня ЕС. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.

По его словам, ЕС также признает стремление Украины стать членом НАТО. Поскольку это является суверенным правом страны, никто не сможет изменить решение. Стано добавил, что у Евросоюза имеется соглашение об ассоциации с Украиной, а также довольно тесное сотрудничество по различным вопросам, передает «РИА Новости».

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В декабре Европарламент призвал ЕС готовить санкции против России в случае эскалации на Украине. Например, ограничительные меры могут включать расширение списка физлиц, у которых заморозят все активы в ЕС и запретят поездки.

Несколько дней назад в российском МИД заявили, что никаких признаков вторжения России на Украину не отмечалось. Несмотря на это, информационный фон продолжает нагнетаться.

Диана Жиленкова