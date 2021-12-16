Европарламент призвал ЕС готовить санкции против России в случае эскалации на Украине

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации на границах Украины. В ней содержится призыв готовиться к введению санкции против России в случае эскалации.

За резолюцию проголосовали 548 депутатов, против выступили 69, воздержались 54.

Фото: pixabay.com

Ограничительные меры на случай эскалации на Украине должны будут включать расширение списка физлиц, у которых заморозят все активы в ЕС и запретят поездки. Также Россию предлагается отключить от платежной системы SWIFT, это повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка. Парламентарии считают необходимым, чтобы такие меры затронули и «важные отрасли экономики России», передает «РИА Новости».

Вчера Bloomberg написал о том, что несколько стран Евросоюза выступили против введения санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. По данным агентства, Германия, Франция, Испания и Италия считают, что важнее провести переговоры с Россией, чем вводить ограничительные меры.



Татьяна Леухина