МИД РФ: не было никаких признаков вторжения России на Украину

Информационный фон нагнетается, несмотря на то, что никаких признаков вторжения России на Украину не отмечалось. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Александр Панкин.

— Вот нагнетают насчет того, что Россия вторгнется на Украину, ... хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно, — приводит слова Панкина «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Несколько дней назад агентство Bloomberg ошибочно сообщило о вторжении РФ на Украину. Затем публикация была удалена, а руководство организации принесло извинения за инцидент. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил заменить термин fake news на Bloomberg news.

В России же неоднократно опровергали слухи о возможном «вторжении». Например, в декабре Песков заявил, что страна никогда ни на кого не собиралась нападать, однако у нее есть свои озабоченности и красные линии. А лидер РФ Владимир Путин сообщил, что государство ведет миролюбивую внешнюю политику, но в то же время имеет право защищать свою безопасность.

Диана Жиленкова