Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

Седьмое повышение подряд

Центральный банк РФ вновь повысил ключевую ставку до 8,5%. Соответствующее решение сегодня принял Совет директоров регулятора, не исключив, что на ближайших заседаниях возможно дальнейшее ее повышение.

— Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, — говорится в сообщении ЦБ.

Последний раз ключевая ставка в 8,5% была установлена Центробанком четыре года назад — 18 сентября 2017 года. После этого она снижалась. Такая же ставка действовала в России и в 2010 году — с 24 февраля по 29 марта.

Повышение ставки до 8,5% стало седьмым с начала текущего года — с исторического минимума в 4,25% в марте 2021-го к осени она поэтапно увеличилась на 3,25%. Так, в октябре она выросла сразу на 0,75 п.п., до 7,5%.



Источник: cbr.ru

Сегодняшнее повышение ставки было вполне ожидаемого. В прошлом месяце глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, не исключила, что это решение придется принять, так как невозможно держать ставку низкой и отпустить инфляцию. Последняя, к слову, в годовом выражении уже ускорилась к 13 декабря до 8,1% и вызывается опасение в Кремле. Правительство, как заверил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, делает все, чтобы вернуть инфляцию к запланированным показателям как можно скорее.



— Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5 процента и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, — объясняла депутатам Госдумы Набиуллина. Она же обратила внимание, что возвращение инфляции к нормальным показателям необходимо, чтобы не потерять доверие россиян.

Набиуллина обратила внимание, что возвращение инфляции к нормальным показателям необходимо, чтобы не потерять доверие россиян. Фото: duma.gov.ru

Ужесточение денежно-кредитных условий Центробанк после октябрьского повышения ключевой ставки прогнозировал и в случае, если реакция рынка будет менее гибкой. В докладе регулятора указывалось, что в сложившихся условиях наиболее существенный проинфляционный риск — риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.

Повышение ставки ожидаемо и очевидно

Повышения ключевой ставки в декабре ожидали и российские банки. Аналитики называли разные цифры — 1% и 0,75%. Выбор между ними должны были предопределить показатели инфляции.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев прогнозировал, что Банк России для сдерживания инфляции и возращения ее к целевому уровню в 4%, «сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос». Роста цен в стране, к слову, он связывает с частично закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки авиасообщением c Европой.

Так, например, в пресс-службе ПАО «Ак Барс Банк» рассказали, что ожидали повышения ключевой ставки на 100 п.п. Они обратили внимание, что этот шаг регулятора вполне очевидец в условиях нацеленности на достижение устойчивого контроля за инфляцией.



— Рост ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок по кредитам и депозитам, что будет способствовать повышению нормы сбережения населения и снижению темпов роста кредитования. Также такой существенный рост ставки как один из важных факторов окажет поддержку курсу национальной валюты, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барс Банка».

«По нашим базовым прогнозам, 8.50% — пик повышения ключевой ставки»

По мнению некоторых экспертов, дальше Центробанк ставку повышать не будет. Текущий показатель станет максимальным и продержится почти весь следующий год.

— Мы ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку на 100 б.п. (базисных пункта, 1% — прим. ред.) на заседании 17 декабря. Если бы инфляция складывалась в соответствии с октябрьским прогнозом Банка России, т.е. так, что на конец года составила бы +(7.4-7.9)% год к году, то наиболее вероятным решением в декабре было бы повышение на +50 б.п. По нашим прогнозам, потребительская инфляция на конец года составит +8.3% год к году, что выше прогноза Банка России, в связи с чем Совет директоров Банка России будет проводить более жесткую денежную политику, чем предполагал базовый сценарий ЦБ в октябре, — рассказал «Реальному времени» старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ, автора telegram-канала «Твердые цифры» Александр Исаков.

По его словам, основным фактором для решений по денежной политики для Банка России остается соответствие данных по инфляции его базовому прогнозу.



— По нашим базовым прогнозам, 8.50% — пик повышения ключевой ставки, на этом уровне ключевая ставка сохранится до конца 2022 года. Если в середине 2022 года текущие сезонно-скорректированные месячные темпы инфляции замедлятся и закрепятся на уровнях, соответствующих цели Банка России по инфляции, то мы не исключаем, что Банк России начнет снижение ключевой ставки в 4 квартале 2022, — уточнил Исаков.



Татьяна Демина