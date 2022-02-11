Волго-Вятский банк Сбербанка запустил онлайн-шоу Simple talk

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

В четверг, 9 февраля, состоялась премьера онлайн-шоу Simple talk от Волго-Вятского банка Сбербанка. Первый выпуск был посвящен непростой теме — «Кем быть, чтобы стать успешным». Участники встречи выясняли, есть ли формула, которая гарантирует успех и большой заработок.



Гостями шоу стали известные спикеры, которые поделились личными практиками, лайфхаками, полезными и практическими знаниями:

Петр Колтыпин (Москва — Нижний Новгород) , вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка. Трижды Ironman, марафонец, изучает языки программирования;

, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка. Трижды Ironman, марафонец, изучает языки программирования; Влад Буданов (Москва) , создатель мультимедийной студии The Haze, продюсер, который без инвестиций создал музыкальное шоу Mono с именитыми музыкантами и классной картинкой;

, создатель мультимедийной студии The Haze, продюсер, который без инвестиций создал музыкальное шоу Mono с именитыми музыкантами и классной картинкой; Евгений Гудов (Санкт-Петербург), автор проекта «Интеллектуальные системы», ожививший полотна Бэнкси и Ван Гога.

Беседовала с участниками ведущая шоу — Полина Егармин (Санкт-Петербург), эксперт по технологиям и инновациям в индустрии моды, основательница первой в России магистратуры по fashion tech (модные технологии — пер. с англ.).



Каждый спикер поделился недавними достижениями своей компании. Например, Петр Колтыпин сообщил, что «Сбер» был объявлен лучшим брендом в Европе, обогнав Ferrari, а подписку «СберПрайм» эксперты признали самой выгодной для клиентов.



Затем они размышляли о том, что такое успех и как понять, что ты успешен. Для Владислава Буданова успех — это то, что человек периодически встречает на своем пути к цели, и ощущается он мимолетно, как и счастье. Петр Колтыпин уверен, что успех — понятие, которое может и должно быть измерено. В работе банка например, критерий успеха — это независимая оценка его работы людьми или компаниями. Евгений Гудов считает, что успех — это стадия развития, когда закрыты все базовые потребности и начал расти доход.



Про задатки лидера все участники высказались единогласно — любое качество можно в себе развить. Интересную дискуссию вызвал вопрос о предпринимательском мышлении. «Должна быть страсть к тому, чем ты занимаешься, глаза должны гореть», — сказал, например, председатель Волго-Вятского банка.



Резюмируя беседу, участники первого выпуска Simple talk выделили главные посылы для начинающих бизнесменов: нарабатывать опыт, не давать себе расслабляться, мечтать и действовать.



Посмотреть выпуск можно по ссылке .

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»