В России появятся клавиатурные раскладки, шрифты и мобильные приложения на языках коренных народов
В России разработают клавиатурные раскладки, шрифты и мобильные приложения на национальных языках. Об этом говорится в плане, утвержденном правительством России. Мероприятия пройдут в рамках Десятилетия языков коренных народов.
Также в стране планируется создать виртуальный музей традиционной культуры малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, проводить гастроли театральных коллективов.
В конце декабря в Татарстане разработали мобильное приложение «Татар клавиатурасы» для пользователей IOS. В начале прошлого года Духовное управление мусульман республики запустило два новых мобильных приложения с переводами смыслов Корана на татарском и русском языках.
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