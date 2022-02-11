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В России появятся клавиатурные раскладки, шрифты и мобильные приложения на языках коренных народов

12:34, 11.02.2022
В России появятся клавиатурные раскладки, шрифты и мобильные приложения на языках коренных народов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России разработают клавиатурные раскладки, шрифты и мобильные приложения на национальных языках. Об этом говорится в плане, утвержденном правительством России. Мероприятия пройдут в рамках Десятилетия языков коренных народов.

Также в стране планируется создать виртуальный музей традиционной культуры малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, проводить гастроли театральных коллективов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря в Татарстане разработали мобильное приложение «Татар клавиатурасы» для пользователей IOS. В начале прошлого года Духовное управление мусульман республики запустило два новых мобильных приложения с переводами смыслов Корана на татарском и русском языках.

Татьяна Леухина
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