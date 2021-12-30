В Татарстане разработали приложение «Татар клавиатурасы» для IOS

Центр цифровой трансформации Татарстана разработал мобильное приложение «Татар клавиатурасы». Оно стало доступно для скачивания в AppStore.

В клавиатуру встроили систему предиктивного ввода. Она может заранее предугадать вводимое вами слово. В настройках пользователи могут выбрать тему и стиль клавиатуры.

Фото: pixabay.com

В феврале прошлого года центр цифровой трансформации запустил «Татарскую клавиатуру» на Android. Приложение сделали с открытым исходным кодом, чтобы разработчики со всего мира могли улучшать татарскую клавиатуру, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В феврале в соцсети Instagram появилось видео, в котором на татарском языке описана работа «цифрового кладбища» iRemember — проекта, помогающего сохранять историю об умерших людях.



Татьяна Леухина