ДУМ Татарстана запустило приложения с переводами смыслов Корана на татарском и русском языках

Духовное управление мусульман Татарстана запустило два новых мобильных приложения с переводами смыслов Корана. Они представлены на татарском и русском языках.

«Теперь в России созданы все возможности для того, чтобы каждый мусульманин смог понять истинные смыслы нашей религии и слова Всевышнего», — отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Приложения от издательского дома «Хузур» «Коран. Тафсир» и «Коръән. Тәфсир» можно скачать бесплатно на iOS и Android в Play Маркете и App Store, сообщается на сайте ДУМ Татарстана.

Фото: dumrt.ru

В дальнейшем разработчики планируют пополнить мобильные приложения аудиоверсиями текстовых переводов Корана.

В январе в Духовном управлении мусульман Татарстана презентовали проект «онлайн-медресе». Доступ к нему можно получить через специальное бесплатное мобильное приложение «Татар мәдрәсәсе» (на базе iOS и Android), его можно скачать в Play Маrket и App Store.



Татьяна Демина