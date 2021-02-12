ДУМ Татарстана запустило приложения с переводами смыслов Корана на татарском и русском языках
Духовное управление мусульман Татарстана запустило два новых мобильных приложения с переводами смыслов Корана. Они представлены на татарском и русском языках.
«Теперь в России созданы все возможности для того, чтобы каждый мусульманин смог понять истинные смыслы нашей религии и слова Всевышнего», — отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Приложения от издательского дома «Хузур» «Коран. Тафсир» и «Коръән. Тәфсир» можно скачать бесплатно на iOS и Android в Play Маркете и App Store, сообщается на сайте ДУМ Татарстана.
В дальнейшем разработчики планируют пополнить мобильные приложения аудиоверсиями текстовых переводов Корана.
В январе в Духовном управлении мусульман Татарстана презентовали проект «онлайн-медресе». Доступ к нему можно получить через специальное бесплатное мобильное приложение «Татар мәдрәсәсе» (на базе iOS и Android), его можно скачать в Play Маrket и App Store.
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