В России за минувшие сутки выявили 203 949 новых случаев COVID-19 — это новый антирекорд

В России за минувшие сутки выявили 203 949 новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд. Общее число заболевших достигло 13 731 794.

Выздоровели за сутки 112 236 пациентов, с начала пандемии — 11 021 633. Умерли за сутки 722 пациента с COVID-19, всего — 338 813 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина