Полицейские задержали двух казанцев, распространявших незарегистрированные лекарства

Фото: Максим Платонов

В Татарстане полицейские пресекли реализацию незарегистрированных лекарств на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Незаконной деятельностью занимались двое жителей Казани. Распространяемые ими препараты произведены за рубежом, однако в РФ не были зарегистрированы. Медикаменты не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации.

Фото: 16.мвд.рф

Полицейские изъяли у казанцев более 260 упаковок лекарственного препарата, предназначавшегося для лечения гепатита С. Продукцию отправили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В этом месяце сообщалось, что житель Татарстана пойдет под суд по подозрению в сбыте 450 литров немаркированного алкоголя. Продукцию обвиняемый приобрел на оптовом рынке города Октябрьский в Башкортостане.

Диана Жиленкова