Татарстанца осудят по подозрению в сбыте 450 литров немаркированного алкоголя

41-летнего жителя Татарстана заподозрили в продаже немаркированного алкоголя и обвинили по двум статьям — ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции).



В МВД установили, что обвиняемый приобрел на оптовом рынке города Октябрьский в Башкортостане 450 литров алкоголя без акцизных и федеральных специальных марок. Сумма сделки — 45 тысяч рублей. После этого он реализовал алкоголь гражданину на трассе, возле придорожного кафе.

Противоправные действия татарстанца пресекли правоохранители. Уголовное дело направлено в суд, сообщает МВД по республике. Ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности.

Фото: pixabay.com

В Татарстане за 2021 год в полтора раза выросло количество острых алкогольных отравлений. Произошло 238 смертельных случаев, в их числе — летальные случаи среди подростков.

Маргарита Головатенко