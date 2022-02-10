В Татарстане зарегистрировали еще 1 725 заражений коронавирусом — это новый антирекорд

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 1 725 заболевших COVID-19. Это новый антирекорд.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 432 жителя РТ. Всего коронавирусом заразились 60 489 татарстанцев, выздоровел 42 581 человек, в том числе 927 за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов

Коронавирус унес жизни еще двух человек. За все время пандемии от инфекции скончались 1 640 жителей республики.

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Диана Жиленкова