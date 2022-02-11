Исследование: Башкирия обогнала Татарстан по зарплатным ожиданиям среди регионов ПФО

Фото: Илья Репин

Башкирия возглавила рейтинг регионов ПФО по зарплатным ожиданиям соискателей в начале 2022 года. Здесь местные жители в среднем рассчитывают получать 47,9 тысячи рублей. Второе место занял Татарстан, где соискатели ожидают зарплату в 41,8 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

В тройке лидеров также оказалась Нижегородская область с зарплатным ожиданием в 40,8 тысячи рублей. А вот наиболее низкие показатели наблюдаются в Марий Эл (34,6 тысячи рублей), Кировской области (35 тысяч рублей), Чувашии (35,4 тысячи рублей) и Мордовии (35,7 тысячи рублей).

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, что 39% жителей России готовы уйти с любимой работы на нелюбимую, если там будут платить в два раза больше. И только 15% россиян согласились бы вместо нелюбимой работы заняться делом по душе, но с оплатой в два раза меньше.



Диана Жиленкова