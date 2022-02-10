Исследование: 39% россиян готовы бросить работу мечты ради нелюбимого дела, но с зарплатой в два раза больше

39% россиян готовы уйти с любимой работы на нелюбимую, если там будут платить в два раза больше. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

34% респондентов отказались от такой идеи. А если зарплата на любимой работе станет в два раза меньше, только каждый одиннадцатый житель РФ готов остаться на ней. 79% опрошенных отказались работать в таких условиях.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем 15% россиян согласились бы вместо нелюбимой работы заняться делом по душе, но с оплатой в два раза меньше. А 55% отказались бы ради денег от работы мечты.

Недавно в сервисе SuperJob сообщили, что 73% жителей страны предпочитают проверять работодателя перед тем, как отправить ему резюме или пойти на собеседование. Наиболее часто соискатели заранее читают отзывы сотрудников и черные списки работодателей в Сети.

Диана Жиленкова