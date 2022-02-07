В Пестречинском районе РТ два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

Фото: прокуратура РТ

В Пестречинском районе Татарстана два человека погибли при столкновении ВАЗ-2114 с грузовиком Mercedes. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

ДТП произошло в 15.55 на 867-м км автодороги М-7, недалеко от села Екатериновка Пестречинского района РТ. Легковушка врезалась в грузовик, стоящий на краю проезжей части. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте.



Погибший водитель — 43-летний мужчина, личность второго предстоит установить.

Фото: прокуратура РТ

Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин.

В конце января в Татарстане на 27-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с КАМАЗом и Scania. В результате аварии погиб водитель Hyundai Solaris.



Татьяна Леухина