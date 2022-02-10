В Татарстане простились с Игорем Носовым — видео

Сегодня в Татарстане простились с бывшим главой ОЭЗ «Иннополис», генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорем Носовым. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Церемония прощания состоялась в Иннополисе. Проститься с ним пришли первые лица республики. Похоронили Игоря Носова на Арском кладбище.

О смерти Носова стало известно 8 февраля. По данным источников «Реального времени», у экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» случился инсульт. Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани.



Татьяна Леухина