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В Татарстане простились с Игорем Носовым — видео

22:59, 10.02.2022
В Татарстане простились с Игорем Носовым — видео
Фото: minvr.gov.ru

Сегодня в Татарстане простились с бывшим главой ОЭЗ «Иннополис», генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорем Носовым. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Церемония прощания состоялась в Иннополисе. Проститься с ним пришли первые лица республики. Похоронили Игоря Носова на Арском кладбище.

О смерти Носова стало известно 8 февраля. По данным источников «Реального времени», у экс-гендиректора ОЭЗ «Иннополис» случился инсульт. Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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