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Умер вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ

19:59, 10.02.2022
Умер вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ
Фото: pixabay.com

Французский вирусолог Люк Монтанье, который получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Ему было 89 лет.

Монтанье ушел из жизни 8 февраля, в Нейи-сюр-Сен под Парижем, сообщает газета Monde.

Фото: wikipedia.org

Монтанье был почетным директором по исследованиям CNRS, профессором Института Пастера, директором Центра молекулярной и клеточной биологии Куинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка, директором исследовательского института Шанхайского университета Цзяотун. Он получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году за открытие ВИЧ.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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