Умер вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ
Французский вирусолог Люк Монтанье, который получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Ему было 89 лет.
Монтанье ушел из жизни 8 февраля, в Нейи-сюр-Сен под Парижем, сообщает газета Monde.
Монтанье был почетным директором по исследованиям CNRS, профессором Института Пастера, директором Центра молекулярной и клеточной биологии Куинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка, директором исследовательского института Шанхайского университета Цзяотун. Он получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году за открытие ВИЧ.
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