Утопающий в сугробах Татарстан: в Казани откапывают машины, а в Челнах со снегом борются школьники

Фото: Максим Платонов

Сугробы поглощают машины

Небывало снежной выдалась в Татарстане уходящая неделя, впрочем, как и вся зима. Обильные осадки создали дополнительные хлопоты и жителям республики, и работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства — снегопады такие, что не успеешь убрать снег, как к работе приходится приступать заново.

От татарстанцев жалобы на нерасчищенные дороги и дворы стали поступать все чаще. Не исключение и Казань. В некоторых местах ситуация настолько сложная, что в сугробах застревают машины скорой помощи. О таком инциденте сообщили жители поселка Северного в Авиастроительном районе города.

Машина скорой помощи застряла на улице Тбилисской, и все из-за того, что дороги за всю зиму там почистили всего один раз. По крайней мере, так заверяет автор видеоролика в соцсети.

Однако на жалобу некоторые отреагировали критикой не в адрес властей, а в сторону проживающих в заснеженном поселке. Один из пользователей предложил людям выйти из своих домов и расчистить дороги. «Страна у нас такая, все самим нужно делать», — подытожил он.

Та же участь, что и скорую, постигла и пожарную машину — в одном из казанских дворов пожарным пришлось откапывать технику.

— Я не сразу начал снимать, но по видео видно, что больше пяти минут пожарные вытаскивали свою машину из снега. Не дай бог, конечно, но они могли опоздать на следующий вызов из-за этого, — рассказал автор видеоролика. В одном из комментариев пользователь добавил, что «в каждом дворе так, к сожалению».

На очистку снега всем двором

В общем-то, многие казанцы взялись решать снежную проблему своими силами. В соцсети можно встретить сразу несколько видеороликов, в которых жильцы многоквартирных домов выходят с лопатами и принимаются выполнять работу дворников и управляющих компаний. Так, например, было в «Салават купере» и на улице Голубятникова.

Самые креативные казанцы решили почистить снег... собой. В Сети набирает просмотры ролик, в котором хитроумная молодежь пародирует работу спецтехники — одного из парней «прицепили» к передней части автомобиля. Им и расчищали проезд. Происходило все в Казани, у Центрального стадиона.



В Татарстане уже можно говорить о настоящем флешмобе по общественной уборке снежных завалов. На помощь дворникам выходят не только казанцы, но и жители других городов. Таких трудяг можно было наблюдать и в Альметьевске.

«Фитнес-тренировку» на досуге во дворе устроили и челнинцы. Активисты призвали выйти на уборку снега и других горожан.

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К слову о Набережных Челнах. Челнинцы оказались очень находчивыми — к уборке снега там решили привлечь молодежь, школьников и студентов. За неделю на официальном сайте автограда появились сразу две публикации, рассказывающие, что «в очистку общественных пространств города свой вклад вносят студенты высших учебных и общеобразовательных заведений».

— На борьбу со снежными заносами в Автозаводском районе вышли учащиеся школ №15 и 28, студенты Технического колледжа им. В.Д. Поташова. Ребята очистили от снега общественные пространства района — парк Победы, бульвар Шишкинский и бульвар Юных Ленинцев, — сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов. И это не весь список мест, где потрудилась местная молодежь.

Сугробы высотой с машину

Сугробы тем временем достигли таких размеров, что за ними можно не увидеть машину. Такая картина, например, наблюдается в одном из дворов многоквартирных домов №25, 25а на улице Маршала Чуйкова и № 68, 68а на улице Мусина. К слову, благоустроенного этим летом по республиканской программе «Наш двор».



Фото: realnoevremya.ru

Высотой сугробы — с машину, а где-то даже выше. Автомобилям, к слову, тоже несладко. Проехать по снежным заносам — целое испытание. С трудом передвигаются и пешеходы — каша под ногами и скорость движения снижает, и грозит неловким падением.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Декорации из сосулек

Еще одна проблема этой недели, принесшей не только снегопады, но и потепление до +1 градуса, — наледь на крышах. Как бы ни призывали власти и МЧС оперативно очистить кровли, без впечатляющих размерами сосулек не обошлось.

В Казани, например, один из домов по улице Назарбаева местные окрестили убежищем Снежной королевы. С него свисают не просто сосульки, а целые ледяные стены.

Но дом по ул. Назарбаева далеко не единичный случай. «Украшены» сосульками и другие здания.

Фото: realnoevremya.ru

Такую картину из квартиры в одном из домов видят жители казанских Дербышек. Сосульки превратились в целую декорацию для кровли и балкона.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Это не предел

Снег из Казани вывозят тоннами, но ситуация от этого безупречной не становится. Жители стали чаще жаловаться на снежные навесы и наледь на крышах домов.

По словам экспертов, из-за обилия осадков этой зимой снежный покров необычайно высокий — уже почти 60 сантиметров, учитывая, что бывают зимы с высотой покрова не больше 10 сантиметров. К концу этой недели, по их прогнозам, он должен был достичь уже 70 см.

— У нас в Татарстане температура в феврале должна быть в среднем минус 13 градусов, а она будет не ниже минус 4—5 градусов. Осадки в ближайшие дни будут значительными, должна выпасть за пару дней третья часть месячной нормы. Дороги и сейчас непроходимые, а будут еще хуже, — предупреждал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.



Уже сейчас, в начале февраля, высота снежного покрова соответствует мартовской. Поэтому в первом месяце весны снега в Татарстане будет еще больше, чем годами ранее, а значит, история с сугробами только начинается.



Татьяна Демина