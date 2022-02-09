Роспотребнадзор РТ: из-за штамма «омикрон» госпитализируется лишь 7% заболевших коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

Из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» — быстрое распространение по сравнению со штаммом «дельта» или «альфа», более легкое протекание болезни — госпитализируется лишь 7% заболевших. Тогда как осенью, во время распространения штамма «дельта», в больницы попадало до 70% подхвативших коронавирус, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Лилия Юзлибаева.

В оперативном штабе РТ по борьбе с коронавирусом не удовлетворены темпами ревакцинации. Как рассказала сегодня в прямом эфире в Instagram его руководитель, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, к настоящему моменту ревакцинировались лишь 209 тысяч татарстанцев.

— Темпы, наверное, должны быть выше, исходя их тех темпов [вакцинации], что были у нас полгода назад, — отметила она, добавив, что из-за распространения штамма «омикрон» население отреагировало все-таки повышенным желанием ревакцинироваться.

При этом Татарстан с точки зрения первоначальной вакцинации «находится» в хорошем состоянии: всего против коронавируса провакцинировано 2,4 млн человек. Ежедневный прирост вакцинированных составляет 4,1 тысячи человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 1 514 заражений коронавирусом — это новый антирекорд. Госпитализированы 444 человека. За все время пандемии COVID-19 заболели 58 764 жителя республики.



Сергей Афанасьев