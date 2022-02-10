Лавров: сообщения о планах России захватить Киев и другие украинские города — это спекуляции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс назвал спекуляциями сообщения о планах России захватить Киев и другие украинские города и организовать госпереворот на Украине. Об этом сообщает RT.

По словам Лаврова, заявления, присутствующие даже в уважаемых СМИ, о том, что Россия хочет посадить в Киеве пророссийское марионеточное правительство, являются из серии highly likely.

Highly likely, что переводится с английского как «весьма вероятно» или «скорее всего», — выражение, получившее распространение в русскоязычном интернете после высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй 12 марта 2018 года, в котором Россия обвинялась в причастности к отравлению Скрипалей.

Фото: wikimedia.org

Накануне замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что информационный фон нагнетается, несмотря на то, что никаких признаков вторжения России на Украину не отмечалось. Несколько дней назад агентство Bloomberg ошибочно сообщило о вторжении РФ на Украину. Затем публикация была удалена, а руководство организации принесло извинения за инцидент.

Дарья Акимова