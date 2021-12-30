В Казани демонтируют 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона — список
Власти Казани вновь предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующие постановления исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Владельцам необходимо до 3 января 2022-го добровольно демонтировать торговые объекты по следующим адресам:
- два торговых объекта по ул.Революционная, вблизи дома №11.
- Ул.Чистопольская, вблизи стадиона «Ак Барс Арена».
- Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №77.
- Ул.Ломжинская, вблизи дома №24.
- Ул.Х.Мавлютова, вблизи дома №17.
- Ул.Магистральная, вблизи дома №77.
- Ул.Адоратского, вблизи дома №29.
- Пр.Х.Ямашева, вблизи дома №71а.
- с/т Залесный.
- Ул.Зеленая, вблизи дома №87.
Снесут восемь торговых павильонов, расположенных по:
- ул.Минская, вблизи дома №36.
- три торговых павильона по ул.Ц.Мариупольская, вблизи дома №49.
- Ул.Ц.Мариупольская, вблизи дома №87а.
- Ул.Ю.Фучика, вблизи дома №72.
- Ул.Мамадышский тракт, кад.№16:00:000000:253.
- Ул.Журналистов, вблизи дома №100.
Демонтируют и ряд киосков по продаже воды по следующим адресам:
- по ул.Восстания, вблизи дома №105.
- Ул.Галеева, вблизи дома №4.
- Ул.Азина, вблизи дома №104.
- Ул.Олонецкая, вблизи дома №4а.
- Ул.Липатова, вблизи дома №4.
- Ул.Латышских Стрелков, вблизи дома №25а.
- Ул.Лиственная, вблизи дома №23а.
- Ул.Кулахметова, вблизи дома №18.
- Ул.Восстания, вблизи дома №119а.
- Ул.Ш.Усманова, вблизи дома №37.
- Ул.Гудованцева, вблизи дома №43.
- Ул.Химиков, вблизи дома №19.
- Ул.Беломорская, вблизи дома №270.
- Ул.Моторная, вблизи дома №31а.
- Ул.Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35.
- Ул.Зинина, вблизи дома №41.
- Ул.Заслонова, вблизи дома №8.
- Ул.Татарстан, вблизи дома №52.
- Ул.Портовая, вблизи дома №17а.
- Ул.Девятаева, вблизи дома №11/1.
- Ул.Достоевского, вблизи дома №15.
- Ул.Ноксинский Спуск, вблизи дома №8.
Демонтажу подлежат самовольно установленные и незаконно размещенные автофургоны по адресам:
- ул. Фучика, вблизи дома №34.
- Ул.Адоратского, вблизи дома №33а.
- Ул.Адоратского, вблизи дома №29.
Если владельцы объектов не снесут их добавлено, то это сделают в принудительном порядке в срок с 4 января по 4 апреля 2022 года.
Кроме того, в течении пять ближайших дней необходимо добровольно убрать ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани:
- Бетонные и металлические блоки, столбы по ул.Адоратского, вблизи дома №2.
- Металлические столбы и трос по ул.Октябрьская, напротив дома №13.
- Строительный забор по ул.Беломорская, вблизи дома №69.
- Забор по ул.Тэцевская, вблизи дома №4.
- Ограждения и металлические цепи по пр.Ямашева, вблизи дома №6.
После истечения сроков на добровольный демонтаж, перечисленные выше объекты снесут в принудительном порядке в течение 90 дней.
Власти Казани предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты, киоски и павильоны и неделей ранее. В списке также были киоске по продаже воды.
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