В Казани демонтируют 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона — список

Власти Казани вновь предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующие постановления исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Владельцам необходимо до 3 января 2022-го добровольно демонтировать торговые объекты по следующим адресам:

два торговых объекта по ул.Революционная, вблизи дома №11.

Ул.Чистопольская, вблизи стадиона «Ак Барс Арена».



Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №77.



Ул.Ломжинская, вблизи дома №24.



Ул.Х.Мавлютова, вблизи дома №17.

Ул.Магистральная, вблизи дома №77.



Ул.Адоратского, вблизи дома №29.



Пр.Х.Ямашева, вблизи дома №71а.



с/т Залесный.



Ул.Зеленая, вблизи дома №87.

Снесут восемь торговых павильонов, расположенных по:

ул.Минская, вблизи дома №36.



три торговых павильона по ул.Ц.Мариупольская, вблизи дома №49.



Ул.Ц.Мариупольская, вблизи дома №87а.

Ул.Ю.Фучика, вблизи дома №72.

Ул.Мамадышский тракт, кад.№16:00:000000:253.

Ул.Журналистов, вблизи дома №100.

Демонтируют и ряд киосков по продаже воды по следующим адресам:

по ул.Восстания, вблизи дома №105.



Ул.Галеева, вблизи дома №4.



Ул.Азина, вблизи дома №104.



Ул.Олонецкая, вблизи дома №4а.



Ул.Липатова, вблизи дома №4.



Ул.Латышских Стрелков, вблизи дома №25а.



Ул.Лиственная, вблизи дома №23а.



Ул.Кулахметова, вблизи дома №18.



Ул.Восстания, вблизи дома №119а.



Ул.Ш.Усманова, вблизи дома №37.



Ул.Гудованцева, вблизи дома №43.



Ул.Химиков, вблизи дома №19.



Ул.Беломорская, вблизи дома №270.



Ул.Моторная, вблизи дома №31а.



Ул.Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35.



Ул.Зинина, вблизи дома №41.



Ул.Заслонова, вблизи дома №8.



Ул.Татарстан, вблизи дома №52.



Ул.Портовая, вблизи дома №17а.



Ул.Девятаева, вблизи дома №11/1.



Ул.Достоевского, вблизи дома №15.



Ул.Ноксинский Спуск, вблизи дома №8.

Демонтажу подлежат самовольно установленные и незаконно размещенные автофургоны по адресам:

ул. Фучика, вблизи дома №34.



Ул.Адоратского, вблизи дома №33а.

Ул.Адоратского, вблизи дома №29.

Если владельцы объектов не снесут их добавлено, то это сделают в принудительном порядке в срок с 4 января по 4 апреля 2022 года.

Кроме того, в течении пять ближайших дней необходимо добровольно убрать ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани:

Бетонные и металлические блоки, столбы по ул.Адоратского, вблизи дома №2.

Металлические столбы и трос по ул.Октябрьская, напротив дома №13.

Строительный забор по ул.Беломорская, вблизи дома №69.

Забор по ул.Тэцевская, вблизи дома №4.

Ограждения и металлические цепи по пр.Ямашева, вблизи дома №6.



После истечения сроков на добровольный демонтаж, перечисленные выше объекты снесут в принудительном порядке в течение 90 дней.

Власти Казани предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты, киоски и павильоны и неделей ранее. В списке также были киоске по продаже воды.

Татьяна Демина