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В Казани демонтируют 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона — список

10:24, 30.12.2021
В Казани демонтируют 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона — список
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани вновь предписали снести ряд самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующие постановления исполкома опубликованы в сборнике документов мэрии города.

Владельцам необходимо до 3 января 2022-го добровольно демонтировать торговые объекты по следующим адресам:

  • два торговых объекта по ул.Революционная, вблизи дома №11.
  • Ул.Чистопольская, вблизи стадиона «Ак Барс Арена».
  • Ул.Маршала Чуйкова, вблизи дома №77.
  • Ул.Ломжинская, вблизи дома №24.
  • Ул.Х.Мавлютова, вблизи дома №17.
  • Ул.Магистральная, вблизи дома №77.
  • Ул.Адоратского, вблизи дома №29.
  • Пр.Х.Ямашева, вблизи дома №71а.
  • с/т Залесный.
  • Ул.Зеленая, вблизи дома №87.

Снесут восемь торговых павильонов, расположенных по:

  • ул.Минская, вблизи дома №36.
  • три торговых павильона по ул.Ц.Мариупольская, вблизи дома №49.
  • Ул.Ц.Мариупольская, вблизи дома №87а.
  • Ул.Ю.Фучика, вблизи дома №72.
  • Ул.Мамадышский тракт, кад.№16:00:000000:253.
  • Ул.Журналистов, вблизи дома №100.

Демонтируют и ряд киосков по продаже воды по следующим адресам:

  • по ул.Восстания, вблизи дома №105.
  • Ул.Галеева, вблизи дома №4.
  • Ул.Азина, вблизи дома №104.
  • Ул.Олонецкая, вблизи дома №4а.
  • Ул.Липатова, вблизи дома №4.
  • Ул.Латышских Стрелков, вблизи дома №25а.
  • Ул.Лиственная, вблизи дома №23а.
  • Ул.Кулахметова, вблизи дома №18.
  • Ул.Восстания, вблизи дома №119а.
  • Ул.Ш.Усманова, вблизи дома №37.
  • Ул.Гудованцева, вблизи дома №43.
  • Ул.Химиков, вблизи дома №19.
  • Ул.Беломорская, вблизи дома №270.
  • Ул.Моторная, вблизи дома №31а.
  • Ул.Лейтенанта Шмидта, вблизи дома №35.
  • Ул.Зинина, вблизи дома №41.
  • Ул.Заслонова, вблизи дома №8.
  • Ул.Татарстан, вблизи дома №52.
  • Ул.Портовая, вблизи дома №17а.
  • Ул.Девятаева, вблизи дома №11/1.
  • Ул.Достоевского, вблизи дома №15.
  • Ул.Ноксинский Спуск, вблизи дома №8.

Демонтажу подлежат самовольно установленные и незаконно размещенные автофургоны по адресам:

  • ул. Фучика, вблизи дома №34.
  • Ул.Адоратского, вблизи дома №33а.
  • Ул.Адоратского, вблизи дома №29.

Если владельцы объектов не снесут их добавлено, то это сделают в принудительном порядке в срок с 4 января по 4 апреля 2022 года.

Кроме того, в течении пять ближайших дней необходимо добровольно убрать ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани:

  • Бетонные и металлические блоки, столбы по ул.Адоратского, вблизи дома №2.
  • Металлические столбы и трос по ул.Октябрьская, напротив дома №13.
  • Строительный забор по ул.Беломорская, вблизи дома №69.
  • Забор по ул.Тэцевская, вблизи дома №4.
  • Ограждения и металлические цепи по пр.Ямашева, вблизи дома №6.

После истечения сроков на добровольный демонтаж, перечисленные выше объекты снесут в принудительном порядке в течение 90 дней.

Власти Казани предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты, киоски и павильоны и неделей ранее. В списке также были киоске по продаже воды.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВласть Татарстан

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