Министерство образования и науки РТ проведет три мероприятия стоимостью 2,7 млн рублей

Министерство образования и науки РТ объявило три тендера на организацию и проведение Всероссийского форума родного языка, посвященного Г. Тукаю, Всероссийского конкурса учителей родных языков и Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение»). Общая стоимость трех договоров — 2,7 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Исполнитель осуществляет прием конкурсных работ, формирует список жюри и оплачивает их работу, предоставляет место для проведения мероприятия и оснащает его оборудованием. Заявки можно подавать до 17 февраля, победителя определят 21 февраля.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Министерство образования и науки РТ объявило тендер на поставку интерактивного оборудования для оснащения общеобразовательных организаций стоимостью 45,9 млн рублей. У интерактивного комплекса должна быть встроена акустическая система, возможность удаленного управления, подключения к Сети беспроводным способом и др.



Максим Кокунин