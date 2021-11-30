В Татарстане на поставку интерактивного оборудования для школ выделят 45,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на поставку интерактивного оборудования для оснащения общеобразовательных организаций. Начальная цена договора — 45,9 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Оборудование необходимо поставить в 200 школ РТ. У интерактивного комплекса должна быть встроена акустическая система, возможность удаленного управления, подключения к Сети беспроводным способом и др. Оказать услугу необходимо в период с даты заключения контракта до 27 декабря 2021 года включительно.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 7 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

В этом месяце сообщалось, что в РТ проведут капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений за 147,8 млн рублей.

Диана Жиленкова