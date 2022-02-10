Все пользователи «Авито» получили возможность воспользоваться защитой своего номера

Все частным пользователям «Авито» стала доступна возможность воспользоваться сервисом «Защита номера». Изначально она была предоставлена лишь продавцам, публикующим объявления в категориях «Авто» и «Недвижимость».

При использовании защиты номера реальный номер владельца профиля в объявлениях скрыт. Вместо этого потенциальным покупателям показывают специальный временный номер, который периодически меняется.

— Телефонный номер — важный элемент персональных данных, и не стоит размещать его в открытом доступе. Защищенные номера не только защищают от спама, но и не позволяют начать общение в стороннем мессенджере, с их подключением большая часть диалогов сосредоточится в чате «Авито», — объяснил директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.



«Реальное время» совместно со специалистами «Авито» разобралось в том, какими должны быть первые шаги на электронной площадке. Подробности — в материале интернет-газеты.

