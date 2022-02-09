Появились фото с места аварийной посадки легкомоторного самолета в Татарстане

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Аэропорт Бугульма выставит круглосуточную охрану к самолету. Транспортировать его планируется завтра, 10 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ведомство опубликовало кадры с места аварийной посадки самолета.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На место происшествия на снегоходах по снежной целине прибыли спасатели, они и обнаружили инструкторов самолета 1974 и 1971 годов рождения. Мужчины не пострадали и отказались от медицинской помощи. Их доставили в населенный пункт Новое Сумароково, после этого направили в аэропорт Бугульмы для медицинского осмотра.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Инцидент произошел вечером 9 февраля. Легкомоторный самолет сел вблизи населенного пункта Новое Сумароково в Бугульминском районе. В результате посадки воздушное судно получило повреждения. Самолет принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. По предварительным данным, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку из-за отказа двигателя.

Татьяна Леухина