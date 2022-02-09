В прокуратуре назвали предварительную причину жесткой посадки самолета в Татарстане

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Бугульминском районе РТ из-за отказа двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, двигатель отказал во время полета, в связи с чем пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку возле населенного пункта Старое Сумароково.

Инцидент произошел сегодня вечером. В результате происшествия никто не пострадал. Самолет совершал тренировочный полет. Он принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ также начали проверку после случившегося.

Татьяна Леухина